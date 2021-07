João Vicente de Castro sobre receber nudes dos fãs: “Adoro”

Reprodução Instagram João Vicente de Castro

João Vicente de Castro contou que recebe muitas nudes nas redes sociais de seus seguidores. Em entrevista à revista “Quem”, o ator, de 38 anos, também revelou que gosta dos “recebidos”. “Eu recebo muitos nudes. Eu gosto de receber nudes. Adoro, agradeço. Mas acho que é normal, pessoa pública é assim, existe essa coisa meio de mitificar. Tem assédio, sim. Antigamente, e é uma coisa que eu não faço mais, eu me sentia obrigado a pegar todo mundo que queria me pegar, toda mulher que eu achava interessante, gata”, contou.

O ator também contou que, quando visualiza a mensagem, pergunta se a pessoa é menor de idade. João também disse que chega a responder algumas. “O sexo é lindo. Sexualidade é a coisa mais linda do mundo. Mas nunca vai aparecer eu me relacionando com uma menina menor de idade. Lembro que, quando começou o movimento ‘meu primeiro assédio’, tinha alguns amigos desesperados e eu ‘isso aí não pega em mim não'”, contou.

“Não tenho tesão nesse tipo de relação. Mas a sexualidade, se uma mulher que sabe o que quer me manda um nude, eu tenho total direito de falar ‘você é uma gostosa, que delícia, manda outro’. Não tem o menor problema”, completou.