João Guilherme é alvo de comentários preconceituosos na web: “Parece gay”

Reprodução / Instagram João Guilherme é destaque na música e na TV

João Guilherme, que já teve um nude vazado , é um dos atores mais famosos da atualidade. O filho de Leonardo ganhou notoriedade em todo o cenário nacional depois que aceitou participar das novelas infanto-juvenis do SBT. O sucesso é tanto que o rapaz tem uma verdadeira legião de fãs em suas redes sociais.

A maioria dos seguidores gosta de acompanhar as postagens de João Guilherme e ficar por dentro de tudo o que acontece com o famoso. Mas, nem tudo que acontece na vida do filho de Leonardo são flores. Isso porque neste final de semana, por exemplo, ele foi taxado de gay. Continue lendo no TV Foco.