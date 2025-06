João Gomes leva filho para palco do São João de Caruaru: ‘Invasão de fofura’

João Gomes, de 22 anos, encantou o público na noite desta terça-feira (24), ao levar o filho Jorge para o palco, durante sua apresentação no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru.

A criança de um ano é fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle, que está à espera de outro filho. Jorge apareceu tranquilo segurando a mão do cantor, que não escondeu a emoção ao compartilhar o palco com o herdeiro.

Em fevereiro deste ano, João e Ary anunciaram que estão esperando o segundo filho, Joaquim. O nome foi divulgado em um chá revelação e tem origem hebraica, significando “Deus estabeleceu” ou “aquele que Deus elevou”. Confira cliques abaixo: