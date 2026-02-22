João Fonseca e Marcelo Melo conquista título de duplas no Rio Open 

Após um início de temporada desafiador e marcado por contratempos, o jovem prodígio do tênis brasileiro, João Fonseca, de 19 anos, encontrou motivos para celebrar neste domingo. Ao lado do experiente Marcelo Melo, de 42 anos, Fonseca conquistou o título de duplas do Rio Open 2026, um feito que traz um alívio e um novo fôlego para sua carreira.

A dupla brasileira brilhou na final do torneio ATP 500, superando os alemães Constantin Frantzen e Robin Haase em uma batalha de três sets, com parciais de 4/6, 6/3 e um emocionante 10-8 no match tie-break. A vitória foi selada com um ace potente de Fonseca, um momento de glória que ecoou na quadra e na torcida.

Uma trajetória turbulenta até o título

A conquista das duplas chega em um momento crucial para Fonseca, atualmente o número 38 do ranking mundial da ATP. Seu início de 2026 foi atormentado por problemas físicos e resultados abaixo do esperado. No próprio Rio Open, onde era uma das esperanças locais, o jovem foi eliminado precocemente na chave de simples, perdendo para o peruano Ignacio Buse nas oitavas de final.

Problemas nas costas forçaram Fonseca a desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide, visando sua recuperação para o Aberto da Austrália. Contudo, o Grand Slam australiano não foi generoso, com o brasileiro caindo na primeira rodada diante do americano Eliot Spizzirri. A sequência de reveses continuou no ATP 250 de Buenos Aires, um torneio onde ele havia sido campeão em 2025, mas que este ano o viu ser derrotado na estreia pelo chileno Alejandro Tabilo, número 68 do ranking.

Parceria com Melo: um novo capítulo

A união com Marcelo Melo, um dos maiores duplistas da história do tênis brasileiro, provou ser a fórmula ideal para Fonseca reencontrar o caminho das vitórias. A experiência e a calma de Melo complementaram a energia e o talento do jovem, resultando em uma campanha impecável nas duplas e o primeiro título da temporada para Fonseca. Esta conquista no Rio Open não apenas celebra o talento e a resiliência do tenista, mas também acende uma luz de esperança para o restante de sua jornada em 2026.

Fonte: Esportes