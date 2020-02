João e Bia Doria estão em processo de separação após 27 anos casados, diz jornal

arrow-options Diego Padilha/PT Lula e Mujica participaram do aniversário de 40 anos do PT, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Lula rejeitou neste sábado (8), durante participação no Festival PT 40 anos, que celebra o aniversário da sigla, os pedidos de autocrítica feitos ao partido durante os últimos anos. Ele aproveitou ainda para defender que o maior dos crimes cometidos foi permitir a escalada social da camada mais pobre da população brasileira e a criticar a forma com que caminha o mercado de trabalho, atacando a ‘uberização’ do emprego.

Leia também: Haddad rebate Guedes e diz que ele e Bolsonaro são os verdadeiros parasitas

No evento de celebração aos 40 anos da legenda, o petista subiu ao palco ao lado do ex-presidente uruguaio ‘Pepe’ Mujica, que também foi muito bem recebido pelos cerca de 5.500 militantes presentes. O discurso de Lula voltou a tratar os pedidos de autocrítica feitos ao partido. Ele reconheceu que o PT já errou, mas disse que “o maior dos crimes foi permitir que o pobre pudesse subir um degrau na escala social”.

O petista questionou também as novas relações de trabalho, que passaram a ser mediadas pela tecnologia, e defendeu que hoje um universitário tem menos esperança e tranquilidade de conseguir um emprego do que ele quando tirou seu diploma de torneiro mecânico.

“A verdade é que estas pessoas estão regredindo nas conquistas que imaginavam ter. Trabalho por aplicativo é o ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada empreendedorismo individual ou flexibilização. O nome é sofisticado, importante, porque as pessoas têm orgulho de dizer. Você não vai ter mais emprego e vai ser chamado de microempreendedor “, criticou o petista.

Para Lula, a ‘uberização’ ou ‘pejotização’ do trabalho, isto é, a redução dos empregos com carteira assinada, representam nada mais do que um retrocesso social, maquiado com termos bonitos e a ideia de ter mais liberdade. Segundo o ex-presidente, isso é apenas uma forma de caminhar rumo ao fim da CLT diminuindo a resistência dos trabalhadores.

O ex-presidente bradou ainda contra o ex-juiz Sérgio Moro : “Se tem um ladrão nesse país foram as pessoas que me condenaram. Eu quero provar que vale a pena fazer política”, afirmou, aproveitando ainda para atacar a Globo, questionando sobre um possível apoio à candidatura de Luciano Huck: “O que a Globo está preparando? Um ‘caldeirão do Huck’?”, ironizou.

Tenho orgulho de dizer que o Brasil viveu seu melhor período de 2003 a 2014. Viveu seu maior período de inclusão social. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome e colocamos mais jovens na universidade do que colocaram em 500 anos. — Lula (@LulaOficial) February 8, 2020

Também neste sábado, mas nas redes sociais, Lula continuou seu discurso em defesa do PT, afirmando que se orgulha se dizer que o Brasil viveu seu melhor período entre 2003 e 2014, durante os governos petistas.