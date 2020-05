“JN” exibe fotos de vítimas da Covid-19 no telão e divide opiniões

William Bonner anunciou uma mudança no “Jornal Nacional” na edição da última quinta-feira (14). Ao falar sobre a pandemia, o âncora comunicou que a ilustração do coronavírus não aparecerá mais no telão quando esse assunto for abordado. No lugar da imagem, o painel exibirá fotos dos brasileiros que foram vítimas da Covid-19.

O jornalista disse que o intuito do principal telejornal da Globo é informar os telespectadores e com isso ajudar o Brasil a frear a pandemia. “A melhor forma de fazer isso é lembrar que estamos falando de vidas, de cidadãos, de pessoas. Por isso, aquela imagem do inimigo número um vai sair do painel. Em todo momento que o ‘ Jornal Nacional ‘ estiver tratando da pandemia, vão estar lá atrás rostos de brasileiros que ele nos tirou”, falou Bonner.

“Esses rostos, sorrisos e olhares que nós perdemos podem nos ajudar a levar a mensagem que importa de verdade: a necessidade de proteger vidas”, continuou o jornalista. Essa iniciativa dividiu opiniões na internet. Alguns consideraram uma boa forma de alertar a população, já outros falaram que foi uma atitude “macabra”. Veja abaixo as reações:

Desde o início da cobertura da pandemia, a imagem que ilustra o telão do #JN tem sido a do coronavírus. A partir de hoje, estarão rostos de brasileiros vítimas da Covid. São sorrisos e olhares que podem fortalecer a mensagem que importa de verdade: a necessidade de proteger vidas pic.twitter.com/FCmdfYEauP — Jornal Nacional (@jornalnacional) May 14, 2020





Que orgulho da imprensa brasileira. Que super orgulho do JNJornal Nacional!!! Obrigada!!! — Eli (@pontoliponto) May 15, 2020





Muito triste vamos ver se assim a ignorância daqueles que não acreditam ou se recusam vire senso — julia ♱ (@Fazlasanha) May 15, 2020





Parabéns!!! Phoooda! Muito bom!!!! — Thiago Rezende (@ThiagoARezende) May 15, 2020





Mas era mesmo necessário essa coisa tão macabra? Não basta a tristeza no mundo? #JN #JornalNacional — Fabiane Lombardi (@fabilombardi) May 15, 2020





Da até um arrepio ao ver o rosto das pessoas que infelizmente faleceram. Parabéns pela atitude. — Moisés Prado (@moisespprd) May 15, 2020





Por o rosto das vítimas só vai fazer as famílias sofrerem mais. Raciocinem enquanto à tempo. Vocês já foram bons; agora tentem ser mais humanos. — Marco A P Greve (@marco_greve) May 15, 2020