“JN” critica Bolsonaro após Brasil contabilizar 100 mil mortes por Covid-19

Reprodução Instagram Gugu Liberato, João Augusto e suas irmãs

Neste domingo (09) de Dia dos Pais, o filho de Gugu Liberato , João Augusto Liberato, homenageou o apresentador . Utilizando o recurso stories do Instagram, o jovem publicou uma foto em que aparece com as irmãs e o pai.

Em uma outra foto,que mostra João Augusto criança e o pai rindo, ele escreveu “Feliz dia dos pais, meu pai amado”. Gugu morreu em 21 de novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, na Flórida.