JioPhone Next: conheça os detalhes do smartphone mais barato do mundo

Reprodução JioPhone Next

Há dois meses, a principal operadora de telecomunicações da Índia, Reliance Jio, anunciou o JioPhone Next, seu smartphone feito em parceria com o Google. De acordo com as empresas, o aparelho será o smartphone mais barato do mundo. No entanto, as marcas ainda não haviam revelado muito a respeito das especificações do telefone.

Agora, o editor-chefe da XDA-Developers, Mishaal Rahman, vem lançar alguma luz sobre o que se pode esperar do telefone de baixo custo.

JioPhone Next tem mesmo chipset dos básicos da Nokia

Rahman não diz onde nem como obteve as informações, mas postou vários detalhes sobre o JioPhone Next no Twitter, como, por exemplo, a tela de animação de boot.

Você viu?

Segundo ele, o dispositivo tem a CPU 215 da Qualcomm. O SoC de 64 bits foi projetado para dispositivos de mercado de massa, exatamente o que a Reliance pretende com o JioPhone Next. As velocidades de clock da CPU podem chegar a 1,3 GHz, e o chipset tem quatro núcleos ARM Cortex A53. É o mesmo que, atualmente, alimenta alguns telefones básicos da Nokia, como o Nokia 1.4.

Em relação ao sistema operacional, Rahman diz que o JioPhone Next deve rodar o Android 11 (Go Edition). O software tem como alvo dispositivos com até 2 GB de RAM e promete lançamentos de aplicativos 20% mais rápidos do que sua versão anterior, melhor gerenciamento de notificações, permissões de privacidade únicas e outros recursos novos. A animação de inicialização sugere que a tela deve ter uma resolução de 1.440 x 720.

De acordo com Rahman, as câmeras no JioPhone Next devem incluir uma primária de 13 MP e uma selfie de 5 MP. O jornalista também revela que o telefone virá com uma nova versão pré-instalada dos aplicativos Camera Go do Google e Google Duo Go.