JetBlue inicia operações na Guiana

Calebe Murilo JetBlue inicia operaes na Guiana

A companhia americana JetBlue anunciou hoje, 12, que lançou o serviço entre o Aeroporto de Nova York (JFK) e o Aeroporto Internacional Georgetown, na Guiana (GEO). O novo serviço é lançado com uma frequência de quatro vezes por semana, operado pelas aeronaves Airbus A321neo.

De acordo com a empresa, a mais nova rota da JetBlue conecta e torna as conexões entre amigos e familiares mais fáceis. A Guiana torna-se o quarto país da América do Sul onde a companhia opera.

A primeira operação, partiu do Aeroporto John F. Kennedy às 15:55 de ontem, pousando na capital guianesa às 22:00. No trecho de volta à Nova York, o Airbus A321neo de matrícula N2086J partiu de Georgetown às 00:53 e pousou na cidade americana às 05:00, hora local, conforme dados do FlightRadar24 .

“A chegada da JetBlue em Guiana apresenta nossas tarifas baixas e serviço premiado para outro novo mercado no Caribe e América Latina, onde os clientes enfrentam preços altos e pouca competição “, disse Andrea Lusso, vice-presidente de planejamento de rede da JetBlue.

