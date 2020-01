Jesus no Litoral começa programação 2020 no balneário de Guriri

Com a presença de um grande público, foi aberta no último domingo, em Guriri, a programação de 2020 do Jesus no Litoral, com a presença do Bispo Dom Paulo Bosi Dal´Bó da Diocese de São Mateus, que celebrou a Santa Missa. O evento tem a participação da Prefeitura de São Mateus. A Santa Missa abriu a Semana Missionária, foi prestigiada pelo prefeito Daniel Santana.

Centenas de pessoas participaram da Santa Missa de abertura do evento, realizado pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus, reforçando a tese da Igreja de atrair os jovens para a religião católica.

O evento do domingo em Guriri aconteceu na Praça Wilson Gomes e a programação segue até o dia 12 de janeiro que participaram da Santa Missa presidida pelo Bispo Dom Paulo Bosi. O evento abriu a edição 2020 do Jesus no Litoral, realizado pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus. A programação segue até o dia 12 de janeiro no Balneário de Guriri e conta com o apoio da Prefeitura de São Mateus.

Na segunda-feira (6) houve celebração com o padre Patrick a partir das 19 horas.

MISSÃO NOBRE

De acordo com informações da Diocese de São Mateus, durante o Jesus no Litoral jovens missionários de várias paróquias ficam em formação e em missão em vários pontos de Guriri e São Mateus, como presídio, Casa de Passagem, hospitais, ruas e orla da praia.

O evento conta com missas diárias na parte da noite, além de shows no sábado à tarde (11), com a presença do, Dj Roony Moura, Cosme e Diego Fernandes, animando os participantes.