Jesus Luz e Carol Ramiro comemoram 9 anos da filha: ‘Amor da minha vida’

“9 anos do amor da minha vida ❤️✨ Hoje foi dia de celebrar a vida do melhor presente que a minha vida já me deu…. Minha Luz, minha Malena”, escreveu Carol em uma publicação nas redes sociais.

Jesus, também fez uma publicação com a menina. “Minha bebê não para de crescer… e junto com você, eu também cresço todos os dias. Obrigado, meu amor, por trazer tanta luz e aprendizado para nossas famílias. Brinco que a Malena é como um grande impulso para a nossa prosperidade, porque através dela sinto que tenho a missão de conquistar o mundo, se for preciso, pela nossa família. Feliz aniversário, minha filha! Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Papai te ama mais do que tudo! ” Confira abaixo as publicações: