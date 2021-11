Jesuíta Barbosa clica protagonista de “Pantanal” em bastidores e encanta

Reprodução/Instagram Alanis Guillen em foto tirada por Jesuíta Barbosa

As gravações de “Pantanal” estão a todo vapor. E, claro, quem está por lá é a protagonista do remake da novela, Alanis Guillen. Parceiro de cena da artista, Jesuíta Barbosa compartilhou um clique de Alanis durante os bastidores das gravações. O registro encantou fãs e também integrantes do elenco da novela, que estão no Mato Grosso do Sul.

Uma delas foi Juliana Paes, que interpreta Maria Marruá, mãe de Juma: “Nossa Juma tão linda”, derreteu-se a atriz, na web, ao compartilhar várias figuras de coração.

Fãs também falaram sobre a semelhança entre Alanis e Cristiana Oliveira, que deu vida ao papel de Juma na primeira versão da novela. “Poderia ser irmã gêmea da Cris”, comentou um internauta. “Parece demais a Juma da Cristiana Oliveira”, afirmou outro.

Par romântico principal de “Pantanal”, Alanis e Jesuíta posaram pela primeira vez juntos nos bastidores da novela recentemente. O ator dará vida a Joventino, papel que foi de Marcos Winter na década de 1990.