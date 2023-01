Jessie J mostra parte difícil da gestação

Reprodução/Instagram Cantora falou sobre enjoos e sonolência constantes em um vídeo publicado no Instagram

Após anunciar que será mãe, Jessie J usou as redes sociais, no domingo (8), para compartilhar os primeiros desafios de sua gravidez. No Instagram, a cantora de 34 anos publicou um vídeo em que mostra crises de choro, sonolência, enjoos e vômitos enfrentados no primeiro trimestre da gestação.

“Não sei explicar quão mal me sinto”, admitiu ela no registro, em que aparece vomitando em um saco de papel e também na lixeira. Na legenda, a artista contou ainda que o início da gravidez foi exatamente como disseram que seria. “Fui avisada sobre o primeiro trimestre e foi ‘WOOFY WOOF'”, escreveu, referindo-se aos vômitos constantes.

Em novembro do ano passado, Jessie relembrou um aborto espontâneo sofrido em 2021. Na ocasião, a cantora revelou que apesar de sofrer com a experiência, adquiriu “força” e “sabedoria” para lidar com as dificuldades da vida depois de passar por ela.

“[…] Mesmo que eu consiga contar a história agora sem chorar, ainda estou descobrindo todas as coisas positivas que essas experiência me trouxe. Força. Sabedoria. Empatia. Gratidão. Ainda dói, e por todo o dia fiquei pensando em todas as mulheres, homens e famílias que passam por isso inúmeras vezes e quão fortes eles são. O luto é uma jornada esquisita e pessoal. O tempo ajuda, mas nunca realmente apaga”, ponderou na ocasião.

Fonte: IG Mulher