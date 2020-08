Jessica Alves faz procedimento estético para ficar mais natural

Após realizar o procedimento de emagrecimento facial nas bochechas, Gracyanne Barbosa também passou por outro procedimento estético, dessa vez, uma rinoplastia.

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa compartilha o resultado de sua rinoplastia com os seguidores





“Como alguns de vocês já sabem, há 9 dias fiz uma cirurgia no nariz para melhorar a função e deixar o vício em neosoro para traz (usava há mais de 20 anos). Fiz também adenoide e desvio de septo”, disse no Instagram neste sábado (15).





Ela aproveitou que iria arrumar a adenoide e o desvio de septo para também mudar um pouco a estética do nariz.





então, procurei o melhor médico na área, o mago do nariz, meu amigo Dr. Carlos Bucheli, que confio de olhos fechados. Ainda estou inchada, mas já consigo ver a diferença e estou amando. Vou mostrando para vocês”, acrescenta a musa fitness.

Críticas em relação ao corpo

Gracyanne Barbosa sempre compartilha com seus seguidores sua rotina e comenta que muitas pessoas ainda fazem comentários maldosos em relação a sua aparência.

“Muitas pessoas me atacam por achar meu corpo exagerado, eu não ligo. Por mais que queiram ditar regras, os outros são apenas os outros e quem decide o que é melhor pra si, somos nós mesmos. As pessoas ao invés de colocarem imposições de como se deve ser, poderiam abrir espaço para o amor e empatia”, explica.

Para rebater as críticas com muito bom humor, a musa fitness postou um vídeo no Instagram dizendo como rebatia as críticas dos haters. Confira.