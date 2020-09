Jessica Alves aparece com cintura superfina e fãs acusam exagero de Photoshop

As tramas, novelas e filmes costumam a representar diversos casos de adultério, em que a pessoa traída recebe alguns ‘sinais’ sobre o que está acontecendo de fato. Na vida real, até energias premonitórias podem nos fazer duvidar da fidelidade do outro. Se você está com a famosa pulga atrás da orelha, saiba que é possível listar alguns sonhos que revelam traição ou, pelo menos, podem indicar uma probabilidade.

Mas não se precipite, ok? Todas essas interpretações de sonhos que revelam traição podem ou não indicar que isso esteja acontecendo de fato. É necessário agir com calma e pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude precipitada diante do significado do sonho que você teve.

Para evitar ser vítima de um deslize da pessoa amada, é preciso analisar suas atitudes e as dela no relacionamento, apostando em um diálogo sincero e no esclarecimento das suspeitas. Se mesmo assim ainda houver dúvidas, pode ser a hora de investigar as ações do par e tomar uma decisão mais séria.

Sonhos que revelam traição: saiba quais são

Algodão

Sonhar com tecidos em algodão indica que há afeto entre você e quem ama, mas que esse relacionamento pode ter curta duração. Assim, uma traição é provável.

Cachorro

Sim, apesar de fofo, sonhar com cachorro está entre os sonhos que revelam traição, ou melhor, mostra que é preciso prestar atenção nos assuntos amorosos. Se levou uma mordida de cachorro, pode indicar adultério pelo amado.

Enterro

Se assistiu a um enterro no sonho, pode ser sinal de um deslize de quem ama.

Gangorra

Sonhar com um homem na gangorra requer atenção às atitudes da pessoa amada para evitar adultério.

Garagem

Se ela estiver vazia, redobre o cuidado para evitar uma traição.

Gato

Quando se sonha com um, pode indicar adultério. Porém, o deslize pode não ser apenas por parte da pessoa amada, mas da sua também.

Hotel

Se o hotel pertence a você no sonho, pode ser sinal de traição na vida real.

Índio

Sonhar com um índio requer preocupação na vida a dois. Se vocês entraram em luta e ele venceu, significa um deslize de quem ama.

Infarto

Se sonhou com seus pais tendo um infarto, pode ser que você esteja sendo vítima de traição

Janela

No caso de alguém estar pulando uma janela em seu sonho, pode significar adultério.

Rãs

Significa fecundidade ou paixão ardente, indicando desejos à flor da pele. Por isso, é necessário ter cuidado ao interpretar a sua presença em sonhos: se você viu a rã pulando, é sinal de adultério.

Rosas

Se as recebeu em um buquê, independente da cor, requer cuidado na vida a dois, pois pode indicar um deslize por parte de quem ama.

Redes

Se sonhou com uma rede vazia, redobre seus cuidados, pois pode perder quem ama para outra pessoa.

Vaca

Para que o sonho com esse animal possa ser interpretado como risco de adultério, a vaca precisa ser da cor preta.

Vazamento

Sonhar com vazamento de gás está entre os sonhos que revelam traição.

Vela

Se elas estiverem sendo apagadas, tome cuidado com uma possível pulada de cerca na vida real.

Velório

Se sonhou com o velório de um conhecido, corre o risco de estar sendo vítima de traição.

Veneno

Se no sonho a substância estava sendo colocada na bebida de alguém, pode ser interpretado como traição de uma pessoa próxima e você.