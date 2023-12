Jess Anjos fala de projetos futuros e relembra desafios do passado

Reprodução/Divulgação Influenciadora Jess Anjos relembra ‘nãos’ e fala sobre planos para o futuro





A influenciadora e bailarina Jess Anjos conquistou a independência financeira por meio do trabalho com a internet, mas, segundo ela, houve muita resistência para que conseguisse se consagrar no mercado de trabalho como mulher e defensora de causas sociais.

Ela disse quais foram os maiores desafios encontrados na sua carreira como influenciadora, e lembra do momento em que se viu como uma potência nas redes sociais. “É muito engraçado porque a partir do momento que eu realmente consegui entender que havia me tornado influenciadora, quando essa chavinha virou pra mim eu pude ver o tamanho dessa responsabilidade e como meus conteúdos e posicionamentos impactavam a vida das pessoas. E pra mim particularmente esse sempre será o maior desafio, transmitir verdade e impactar sempre de maneira positiva e inspiradora”, conta.

Em sua jornada profissional par alcançar seus objetivos, Jess precisou encarar o fechamento de portas e acreditar que sempre a algo melhor por vir. “Eu sempre lidei com “nãos” desde muito pequena porque sempre estive inserida no meio artístico né, como bailarina e modelo, então eu sempre soube administrar esses “nãos”, ás vezes magoada, mas em mente que algo melhor sempre estava por vir”, conta influenciadora.

Segundo a ex-bailarina do Faustão a pressão pela imagem padrão foi um ponto difícil de se lidar em sua carreira. Jess lembra de um episódio marcante em que teve que mudar um figurino devido às celulites em seu corpo: . “O que sempre me pegou foi a pressão estética. Uma situação me marcou demais, que foi a seguinte. Eu trabalhava em um musical, e um dos números dele era de samba e o figurino um maiô super cavado e tudo mais. Uma das minhas colegas veio me ‘dar um toque’, falando para eu colocar mais algumas meia calças porque as minhas celulites estavam marcando demais e no palco ficava muito feio. A partir desse dia, eu usava de 3 a 4 meias para tentar esconder as minhas celulites. E isso me pegou muito forte porque elas [a celulite] sempre foram a minha maior insegurança, até hoje é”, lembra ela.

Com foco na criação de conteúdo e uma base sólida de mais de 230 mil seguidores no Instagram, Jess destaca a importância de estar alinhada com marcas que compartilham seus valores. “Estar alinhada com a marca e com o que ela prega e acredita é muito importante pra mim. Meu público me conhece e sabe o que penso pela forma como me posiciono, preciso ser verdadeira comigo e com eles”, finaliza.

Fonte: Mulher