Jerry Smith lança música com Luiza e Maurílio e clipe estrelado por Ivy Moraes

Divulgação Jerry Smith, Luiza e Maurílio





Nesta sexta-feira (23), Jerry Smith disponibilizou em todas as plataformas digitais o single “Só Uma Moralzinha”. Além de dividir os vocais com a dupla Luiza e Maurílio , o hitmaker contou com a participação especial da modelo Ivy Moraes, do “Big Brother Brasil 20”, como protagonista do audiovisual, embalando o refrão “Você tá espalhando que me arrancou do coração e da cabeça, mas, se eu te der uma moralzinha, cê me beija”.





Durante rápido bate-papo com o iG Gente , o funkeiro definiu o seu novo trabalho como “diferenciado” e afirmou que sempre gostou dessa dinâmica de poder cantar e atuar em suas produções. Depois, reiterou que “essa foi gravada em Joanópolis, no interior de São Paulo, e mostra uma mulher que, ao voltar ao mesmo lugar onde passou alguns dias com seu ex, começa a ter várias lembranças dos momentos felizes que tiveram”.

Divulgação Ivy Moraes, Luiza, Jerry Smith e Maurílio





Por fim, Marcinha Ribeiro, que dividiu a direção-geral ao lado de Mateus Rigola, explicou que a ideia central foi fazer um filme, até por conta da história, e que, após muitas pesquisas, acabou encontrando a casa flutuante. A partir daí, eles criaram um segundo momento para que os artistas pudessem estar envolvidos e inseridos em “um clima bem descontraído, regado a vinho e fogueira, ambiente típico dos casais apaixonados”.