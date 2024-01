Jerônimo Monteiro recebe investimento do Estado em obras de infraestrutura urbana e rural

O município de Jerônimo Monteiro, na microrregião Caparaó, vai receber novas obras de infraestrutura urbana e rural, além de investimentos para adaptação às mudanças climáticas e em projeto de nova barragem. Durante a agenda realizada na manhã desta quarta-feira (10), o governador Renato Casagrande fez a entrega de equipamentos agrícolas e das obras de revitalização do campo Bom de Bola da Sede do município.

“É preciso reduzir o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas. As obras de contenção são importantes, pois temos períodos de estiagem prolongados e também de chuvas muito intensas. Em cada lugar que vamos, o Governo tem alguma obra que permite que o município se torne mais resistente a esses eventos climáticos extremos. Além disso, olhamos para outras áreas fundamentais, como a infraestrutura e agricultura. O que nos permitiu encerrar 2023 com os maiores investimentos da história do Estado e vamos realizar cada vez mais este ano”, disse o governador.

Com recursos provenientes do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai repassar mais de R$ 5 milhões para obras de muros de contenção de encostas, além de novo repasse para a construção do cemitério vertical do município. Na Avenida Dr. José Farah será construído muro de arrimo para estabilização de encosta em concreto ciclópico, com aproximadamente 150 metros de extensão. Já a contenção na Avenida Lourival Lugon Moulin deve contar com aproximadamente 196 metros de extensão.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância das obras para a preservação de vidas e segurança patrimonial da população, por meio de proteção contra deslizamentos, erosões e outros riscos geológicos decorrentes das mudanças climáticas. “Melhoramos a qualidade de vida das pessoas em todos os municípios capixabas, com investimentos realizados com recursos do Fundo Cidades, sob a liderança do nosso governador. As ações garantem o desenvolvimento integrado do Espírito Santo”, afirmou.

Ao todo, com recursos provenientes do Fundo Cidades 2022 e do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, Jerônimo Monteiro foi contemplado com R$ 7 milhões em investimentos, envolvendo realização de obras e elaboração de carteiras de projetos estruturantes.

Durante a solenidade, foi assinado o convênio para a execução das obras de revitalização dos canteiros centrais das Avenidas Dr. José Farah e Governador Lindenberg, e, dos muros e canteiros do Hospital local. As intervenções contam com 1.335 metros quadrados de extensão total, 752 metros quadrados de grama e 87 metros de meio fio, beneficiando cerca de 17 mil moradores da região. Com investimento de R$ 1,7 milhão, as obras serão executadas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“As obras de revitalização das avenidas e do entorno do Hospital trará mais segurança, beleza e bem estar para os munícipes, tornando a cidade mais acolhedora para todos. Sabemos a importância dos investimentos e, como isso, marca a vida das pessoas”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Na infraestrutura rural, o governador Renato Casagrande realizou a entrega de equipamentos agrícolas e galpão rural na comunidade de Santo Amaro, além de autorizar o início da construção de ponte rural na comunidade de Gironda. Na ocasião, também foi anunciada a contratação do projeto da Barragem de Córrego Panamá. Jerônimo Monteiro tem cerca de 12% das atividades econômicas concentradas no setor agropecuário, com um terço da população ocupada em atividades agropecuárias.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, comentou que as entregas e obras anunciadas são necessárias para melhorar a qualidade de vida dos moradores da zona rural do Estado. “São equipamentos e obras estruturantes que vão otimizar as atividades agrícolas no município promovendo o desenvolvimento das atividades locais e garantindo acesso adequado para o escoamento da produção com mais facilidade e redução de custos”, ressaltou.

Ainda em Jerônimo Monteiro, foi inaugurada a revitalização do campo Bom de Bola da Sede do município, localizado ao lado da Praça Saudável entregue também pelo governador em maio do ano passado. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em um investimento de R$ 329 mil.

O equipamento recebeu um novo gramado sintético, de alto padrão, além de todo material necessário para a execução do serviço: mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves. Como contrapartida, a Prefeitura Municipal reformou todo o entorno do local.

“Estamos começando 2024 como terminamos o ano passado, inaugurando obras de norte a sul do Estado. O governador Renato Casagrande tem realizado o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo e as revitalizações de campos Bom de Bola são prova disso. Estamos chegando a quase 150 obras desse tipo, transformando espaços que, antes, estavam perdidos e sem uso para a população”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

