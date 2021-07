Jerônimo Monteiro realiza primeira Mostra de Café Especial

O município de Jerônimo Monteiro vai realizar a 1ª Mostra de Café Especial. O regulamento já está disponível para consulta e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto. A mostra tem o objetivo de valorizar os agricultores que produzem cafés conilon e arábica especiais em Jerônimo Monteiro. A iniciativa também pretende incentivar a produção de cafés de qualidade superior e promover maior visibilidade para a cafeicultura do município.

A mostra é realizada com a parceria entre o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Prefeitura de Jerônimo Monteiro e a Empresa Júnior de Cafeicultura (Caparaó Jr.) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Alegre. As inscrições devem ser feitas no Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper de Jerônimo Monteiro.

O extensionista do ELDR do Incaper do município, Luiz Henrique Caiado, destacou que a Mostra de Café Especial é uma continuidade do trabalho de melhoria da qualidade do café que é feito nos últimos anos, por meio da assistência técnica e extensão rural do Instituto. “É um espaço de oportunidade para os cafeicultores mostrarem o potencial de produzirem cafés especiais. Outro benefício de participação da mostra é a agregação de valor a ser obtida a partir da avaliação dos cafés, que possibilita a conquista de novos mercados e, consequentemente, sustentabilidade à cadeia produtiva”, completou.

A comissão julgadora dos cafés inscritos na mostra será composta por, no mínimo, três classificadores de café com certificação internacional, licenciado pelo Coffee Quality Institute (CQI). A entrega dos laudos sensoriais dos cafés está prevista para 08 de outubro.

Confira todos os detalhes no regulamento da 1ª Mostra de Café Especial de Jerônimo Monteiro.



