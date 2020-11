Jeremih, de parcerias com Ludmilla e Anitta, está entubado com coronavírus

Redação Jornalista processa Anitta por danos morais, diz site

De acordo com o site Diario Gaúcho , o jornalista Leo Dias processou a cantora Anitta por danos morais no dia 2 de novembro , quando uma ação foi registrada na Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.

A publicação reporta que a defesa de Leo Dias argumentou que a cantora teria cometido crimes de calúnia e difamação quando ela publicou vários vídeos acusando o jornalista de ameaça e extorsão.

O corpo jurídico do jornalista entendeu que essas postagens colaboraram para vários prejuízos sofridos por Leo Dias, como a perda de seu emprego. O valor da indenização requerido por seus advogados é de R$ 142 mil.

É público e notório todo o conflito entre Anitta e Leo Dias desde que o jornalista publicou uma matéria afirmando que Miriam Macedo , mãe da cantora, teria deixado o apartamento adquirido pela artista para ela no bairro da Barra da Tijuca , Rio de janeiro (RJ), em decorrência de um desentendimento entre ambas.