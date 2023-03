Jennifer Lopez tira o fôlego dos fãs em ensaio de lingerie; fotos

Jennifer Lopez deixou seus fãs boquiabertos ao compartilhar cliques arrasadores em um ensaio de lingerie em seu Instagram nesta segunda-feira (6). A atriz e cantora, de 53 anos de idade, aparece nos cliques com diversos modelos e cores de calcinha e sutiã, fazendo poses, caras e bocas para as câmeras.

Em menos de 10 minutos, a publicação de JLo teve cerca de 50 mil curtidas e centenas de comentários, a enchendo de elogios. “Deusa”, escreveram alguns fãs. “O que dizer sobre a beleza perfeita da Jennifer? Ela é sublime”, declarou um rapaz. “Você está fantástica”, se derreteu outro. “Deslumbrante como sempre”, postou mais um.

Recentemente, a artista comemorou o aniversário d 15 anos dos filhos gêmeos, Emme e Max, que ela teve com o ex-marido Marc Anthony. JLo postou um vídeo em seu perfil no Instagram, com vários momentos da vida dos adolescentes, desde bebês até a fase atual, inclusive ao lado do padrasto, Ben Affleck.