Jennifer Lopez se considera "sortuda e orgulhosa" por estar com Ben Affleck

A cantora e empresária Jennifer Lopez disse que se sente “sortuda e orgulhosa” por ter um novo relacionamento com Ben Affleck. Ambos estiveram juntos pela primeira vez entre 2002 e 2004.

Em uma recente entrevista à revista People , a estrela latina refletiu sobre seu novo enlace com Affleck : “Eu me sinto tão sortuda, feliz e orgulhosa de estar com ele. É uma linda história de amor que tivemos uma segunda chance”, disse Lopez. “Quando você encontra alguém e você realmente, realmente o ama e você tem uma segunda chance para isso? Isso é uma coisa realmente rara, preciosa e bonita e nós não tomamos isso como garantido.”

Jennifer Lopez admitiu que ambos “tiveram um pouco de medo” quando voltaram a ficar juntos em 2021, porque “foram um pouco pisoteados” pela mídia que os cercou pela primeira vez. No entanto, ela observou que parece muito diferente na segunda vez, já que 17 anos se passaram.

“Nós dois ficamos tipo, ‘Uau, estamos tão felizes e não queremos que nada disso entre em jogo novamente”, disse Ben Affleck . “Estamos mais velhos agora, somos mais inteligentes, temos mais experiência, estamos em lugares diferentes em nossas vidas, temos filhos agora e temos que estar muito conscientes dessas coisas. um momento tão bonito para todos nós”, disse o ator de 52 anos.

“Ver a pessoa, o ser humano, o homem que ele é hoje, o pai que ele é hoje, o parceiro que ele é – ele é tudo o que eu sempre soube que ele era e queria ser.” , concluiu Jennifer Lopez.