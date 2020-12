Redação Jennifer Lopez lança o novo single “In The Morning”

A estrela latina Jennifer Lopez lançou nesta quarta-feira (2) o aguardado single In The Morning , que já está em todas as plataformas digitais pela Warner Music, via HITCO e Nuyorican Productions.

Jennifer começou aquecendo e provocando os fãs sobre a música no início desta semana, lançando um trailer de 15 segundos no TikTok e no Instagram com imagens impressionantes do rosto e corpo. Jennifer lançou a arte da capa do single In The Morning e anunciou a o lançamento do single surpresa. A imagem, feita por Mert & Mercus, já recebeu mais de 7,14 milhões de likes na postagem feita pela artista no Instagram , tornando-a a mais curtida do perfil da cantora.

Com este lançamento, In The Morning, escrita e produzida por Jackson Foote, Johnny Simpson, James Abrahart (J Hart), Jennifer Lopez, Jeremy Dussolliet, Tim Tim Sommers, Patrick Ingunza e Daniel Rondon , a estrela latina assegura aos ouvintes que palavras de afirmação são mais impactantes que a linguagem do amor.

A faixa demanda certeza nas declarações de amor, insistindo que a certeza seja constante e não apenas nos momentos em que as paixões rugem.

Ouça: