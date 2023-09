Jennifer Lawrence usa brinco de designer brasileira no PFW

Reprodução/Divulgação Jennifer Lawrence usa brinco de estilista brasileira





A atriz Jennifer Lawrence esteve presente no Paris Fashion Week, no desfile do Christian Dior Ready To Wear Spring 2024, na última segunda-feira, (24).Para o evento, ela apareceu com um brinco desenhado pela estilista brasileira Ana Khouri.

Ana faz joias baseadas na estética de Nova Iorque, trabalhadas em pedras preciosas, ouro, platina e 18K Fairmined e Fairtrade, incluindo algemas de orelha.

Reprodução/Divulgação Jennifer Lawrence e Ana Khouri

Além de Jennifer, outras famosas já usaram as joias da designer, como Nicole Kidman, Gisele Bundchen e Hailey Bieber.

















