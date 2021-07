Jeff Bezos completa voo ao espaço: “melhor dia de todos”; veja as fotos

Reprodução/Blue Origin Jeff Bezos após o voo

O voo de Jeff Bezos ao espaço, a bordo da nave New Shepard , da sua empresa de turismo espacial Blue Origin , foi concluído com sucesso. Desde o lançamento do foguete até o pouso, a viagem durou 11 minutos . Este foi o 16º voo ao espaço da companhia, mas o primeiro tripulado.

Além de Bezos, estiveram na nave seu irmão, Mark Bezos , Wally Funk , pilota de 82 anos e convidada de honra, e Oliver Daemen , estudante de física de 18 anos que ganhou a vaga comprada por seu pai. Os dois últimos foram, respectivamente, a pessoa mais velha e mais nova a irem ao espaço.

O voo foi considerado um sucesso pela Blue Origin , com os pousos acontecendo exatamente nos locais estimados. Na figura a seguir, é possível ver como funcionou a viagem:

Reprodução/Blue Origin Esquema do funcionamento do voo

O foguete decolou e, quando atingiu a chamada Linha de Kármán, conhecida por ser o limite do espaço, a nave se separou e a tripulação ficou em uma cápsula no espaço. O foguete voltou à Terra, enquanto a cápsula foi caindo lentamento com a ajuda de enormes paraquedas.

Após o pouso, os astrounatas demonstraram muita felicidade, e Bezos comentou que esse foi “o melhor dia de todos”. Abaixo, confira as imagens desde o lançamento até o pouso: