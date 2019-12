Jeep Renegade ganha nova versão de entrada

O ano de 2020 vem aí e, com ele, uma série de lançamentos de carros elétricos no mundo – para tal, as montadoras estão correndo para atender às normas de emissões cada vez mais rígidas em diversos países. No Brasil, ainda não existem legislações específicas nem incentivos para esses veículos, mas a aposta cerca de 10 novos modelos cheguem ao nosso mercado a partir do ano que vem. Vamos conhecê-los?

1 – VW e-UP

arrow-options Divulgação Volkswagen e-Up! deve compor o segmento de entrada dos eletrificados de 2020

Entre os mais populares, está o Volkswagen e-Up. O modelo elétrico será significativamente atualizado para 2020 com um novo motor de 82 cv, um alcance de 260 km e carregamento rápido de 40 kW. A proposta da VW é ter uma versão de baixo custo no segmento dos carros elétricos . Ele deve competir com o Nissan Leaf e o Renault Zoe , já oferecidos no mercado brasileiro.

2 – VW ID3

arrow-options Divulgação Maior que o Up!, o ID3 segue a linha dos modelos médios da VW

Ainda para a Volkswagen, o ID3 será outro grande lançamento de elétrico da marca. Trata-se de um hatchback do tamanho de um Golf e estará à venda no segundo semestre de 2020. Com plataforma desenvolvida exclusiva para carro elétrico, o novo veículo contará com três versões: o nível básico recebe uma bateria de 45 kW com autonomia de 330 km e 148 cv; o intermediário tem 291 cv, 58 kW com um alcance de 420 km; e o completo, que usa bateria de 77 kW e oferece também 201 cv, mas aumenta a autonomia para 483 km. O motor elétrico é montado na traseira do ID3.

3 – Fiat l 500-e

arrow-options Divulgação Muito adorado pelos italianos, também cativou o Brasil na década de 2010

Com investimento de 700 milhões de euros em elétricos, a Fiat fabricará o modelo 500-e para produção em Mirafiori, Itália. Ele será revelado em março durante o Salão de Genebra, na Suíça. A Fiat ainda não anunciou as especificações técnicas, mas afirmou que será fabricado exclusivamente com propulsão elétrica. Deve ter uma pegada mais charmosa e sofisticada para um carro urbano.

4 – Peugeot e-208

arrow-options Divulgação Peugeot 208 elétrico é o primeiro modelo da PSA a utilizar as novas tecnologias eletrificadas

Entre os compactos, o e-208 da Peugeot é o primeiro EV puro da marca, com uma versão totalmente elétrica, além de modelos com combustível convencional com diferença de estilo. Tem uma bateria de 50 kW e um motor elétrico de 134 cv de potência e alcance de 320 km.

5 – Peugeot e-2008

arrow-options Divulgação O 2008 elétrico segue a mesma linha do “irmão” hatch, adicionando os atributos de SUV

Na linha Peugeot chegará também o SUV e-2008 totalmente elétrico. Ele usa o mesmo motor e bateria do e-208 (134 vc/ 50 kW) oferecendo autonomia de 309 km.

6 – Mini Cooper Electric

arrow-options Divulgação Mini elétrico deve chegar ao lado do modelo híbrido, lançado nos últimos meses

O Mini Cooper Electric começa a ser vendido na Europa em março de 2020. A montadora afirma que manteve no padrão principal do carro que é a dirigibilidade e agilidade graças ao centro de gravidade mais baixo e à suspensão sob medida para o modelo elétrico. Ele utiliza uma bateria de 32,6 kW com alcance de 231 km e possui um motor de 181 cv.

7 – Kia Soul EV

arrow-options Divulgação Vendido no Brasil por R$ 79.990, o modelo elétrico deverá trazer, também, o novo visual

A Kia tem como seu lançamento mundial o Soul EV. Combinando a versatilidade de uma perua com a flexibilidade do motor elétrico

é uma versão totalmente nova e o primeiro carro elétrico da marca. O Soul EV oferece até 449 km de autonomia com sua bateria de 64 kW e um motor elétrico de 201 cv de potência.

8 – Audi e-Tron Sportback

arrow-options Divulgação Audi e-tron: Primeiro modelo totalmente elétrico da Audi que já participou de várias campanhas

A Audi já vende no Brasil o SUV e-Tron. Agora vai oferecer o e-Tron Sportback – um cupê na mesma plataforma. Esse modelo esportivo tem motor duplo de 335 vc e faz de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e tem uma autonomia de 385 km. A suspensão é adaptável e possui um sistema de seleção de sete modos de direção.

9- Audi Q4 e-Tron

arrow-options Divulgação Audi Q4 e-tron terá nova plataforma compartilhada com a VW

A Audi também deve apresentar o Q4 e-Tron, um SUV de tamanho médio que compartilha a plataforma MEB específica para veículos elétricos do grupo VW. Terá motor duplo e tração nas quatro rodas, com cerca de 300 cv, bateria de 82 kW e um alcance de 449 km.

10- BMW i-X3

arrow-options Divulgação BMW iX3: Montadora da Bavária une o i3 ao apelo de mercado dos SUVs

Outra marca alemã, a BMW, terá o i-X3. É a versão totalmente elétrica do tradicional SUV X3 com poucas alterações de estilo, mas com um trem de força com dois motores e tração nas quatro rodas. Oferecerá cerca de 266 cv e 400 km de alcance a partir de sua bateria de 70 kW.

11 – Volvo XC40 Recharge

arrow-options Divulgação Volvo XC40 Recharge: Um dos primeiros modelos da marca sueca no seu plano de eletrificação da linha

O XC40 Recharge é o primeiro carro totalmente elétrico da Volvo. Este é um SUV compacto, baseado em seu irmão XC40 convencional. Tem uma configuração de motor duplo de 402 cv com uma autonomia de 340 km.

12 – Ford Mustang Mach-e GT

arrow-options Divulgação O SUV Mustang Mach-E chega no início de 2020 com o exclusivo modelo “First Edition” de produção limitada

A Ford comparecerá como seu novo EV, o Mustang Mach. Um SUV de cinco lugares e quatro portas, ele oferece várias opções de potência e tração. O carro a ser oferecido no Brasil deve ser o mais potente da linha: o Mustang Mach-e GT de alto desempenho com 458 cv que faz de 0 a 100 km em um tempo abaixo de cinco segundos.

13 – Porsche Taycan

arrow-options Newspress O Porsche Taycan tem 592 cv e pode atingir 250 km/h, além de acelerar de 0 a 100 km/h em meros 3,5 segundos.

O Porsche Taycan é o primeiro EV da lendária fabricante de carros esportivos. O seu desempenho entre 523 cv ou 721 cv, dependendo da versão e da configuração da bateria escolhida. A combinação de diferentes configurações de motores duplos e baterias também fornece aos Taycan tempos de 0 a 100 km/h de 2,8 a 4 segundos e uma autonomia entre 330 e 447 km, conforme a versão.

Bem, os preços vão de 150 mil a 1 milhão de reais. Por isso acompanhar todos os lançamentos de carros elétricos que devem estar á venda no Brasil parece ser difícil, especialmente devido aos altíssimos valores, mesmo nas versões mais populares. Mas, certamente, pouco a pouco com novas opções de mercado essa realidade pode mudar.