Jeep mostra SUV elétrico Avenger no  Salão de Paris 2022

Jeep Avenger marca o início de uma nova era na fabricante e tem boas chances de ser vendido no Brasil

A Jeep aproveita o Salão do automóvel de Paris (França) para lançar o Avenger, o menor SUV em sua gama e o primeiro veículo 100% elétrico da fabricante norte-americana.

O Jeep Avenger é pensado para o mercado europeu e utiliza da expertise da Stellantis neste continente.

O modelo é baseado na plataforma eCMP, que já produziu modelos como o Peugeot e-2008 , Opel Mokka-e e Citroën DS3 E-Tense , todos modelos elétricos produzidos a partir de versões a combustão, e com o Avenger é o contrário.

O motor elétrico do Avenger produz 154 cv e 26,51 kgfm de torque, os mesmos números de outros modelos da Stellantis, mas segundo a Jeep, esse motor é uma segunda geração do propulsor, criado pela Nidec Leroy-Somer.

As baterias são montadas no assoalho do carro e tem 54 kWh de capacidade, o que é suficiente para 550 km de autonomia na cidade, aferidas pelo ciclo de medição WLTP. Em estações de recargas rápidas, a Jeep promete 30 km de autonomia em apenas três minutos , ou 24 minutos para o nível de carga ir de 20 a 80%.

A carga completa em um equipamento do tipo wallbox de 11 kW leva 5.5 horas de acordo com a Jeep.

Medindo 4,076 mm de comprimento, o Avenger é 19 cm menor que o Renegade vendido no Brasil, mas possui 20º de ângulo de ataque, 32º de ângulo de saída e 20 cm de vão livre do solo, o que pode favorecer o uso em off-road e até mesmo em centros urbanos.

Externamente, o Avenger denuncia inspiração no Renegade , mas dando uma interpretação moderna, mais arredondada e até futurista. O farol conta com dois elementos, sendo um apenas um filete de LED, servindo como luz de posição e talvez as luzes de seta.

Toda a base do veículo é acompanhada por plásticos na cor preta , e os para-lamas dão a impressão de largura para o veículo e abrigam as rodas de 18 polegadas.

O desenho da traseira é bastante limpo, e destaca-se o recorte para as lanternas traseiras, que tem um acabamento escurecido na tampa da mala. O para-choque traseiro possui pouco distanciamento da tampa traseira , e a base da peça conta com um acabamento prateado. No interior, o painel tem disposição horizontal, com destaque para o acabamento na cor do veículo e para um nicho para guardar objetos e as duas telas, uma para o painel de instrumentos de 7 ou 10,25 polegadas, e outra para o sistema de entretenimento, que é sensível ao toque e terá 10.25 polegadas de série.

O painel ainda conta com teclas no estilo piano, um elemento mais comum na Peugeot do que na Jeep , além de carregador de celular por indução e até mesmo um sistema de iluminação personalizável.

Jeep Avenger vem com interior minimalista e tela da central multimídia bem no centro do painel

A lista de equipamentos ainda inclui ar-condicionado e faróis automáticos , câmera 360º com sensor de estacionamento, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de estacionamento e de faixa.

O porta-malas tem 380 litros de capacidade , 60 litros a mais que o Renegade, e pode ser acionado somente passando o pé abaixo do para-choque.

Apesar de ter sido pensado para ser elétrico, na Itália e na Espanha, o Avenger irá ganhar uma versão com motor a combustão. A “1st edition” será equipada com motor 1.2 litro a gasolina nesses países.

De série, o Avenger irá contar com o Jeep Selec-Terrain , que configura o comportamento do modelo em seis modos: Normal, Eco, Sport, Neve, Lama e Areia, alem de controle de descida de rampa. O Jeep Avenger será produzido na fábrica de Tychy na Polônia , e parte de 39.995 € (R$ 204.440 em conversão direta).

O modelo não tem previsão de chegar ao continente americano, mas deve chegar logo ao menos para a América do Norte, já que segundo Antonella Bruno, Chefe da Jeep Europa , o modelo será o veículo mais vendido da Jeep em 2024.

O Jeep Avenger é o primeiro de quatro modelos elétricos que a Jeep irá lançar até 2025.

Fonte: IG CARROS