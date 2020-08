Jeep lança linha 2021 de Renegade e Compass com nova versão a diesel

Divulgação Jeep Compass e Renegade 2021: versão Moab agora é a mais em conta com motor a diesel à venda no Brasil hoje em dia

A Jeep lança a linha 2021 dos SUVs Renegade e Compass no Brasil com poucas novidades. Entre as principais está a nova versão Moab do compacto, equipada com motor 2,0 turbodiesel, central multimídia Uconnect de 7″, ganchos traseiro e dianteiro, ar-condicionado dual zone e sensor de estacionamento, entre outros itens. Passa a ser mais em conta com esse conjunto mecânico, partindo de R$ 136.900.

Leia também

O nome faz referência ao deserto de Moab, no estado norte-americano de Utah, onde acontece anualmente na época da Páscoa um evento criado por entusiastas de veículos off-road e que se tornou para a Jeep um autêntico laboratório ao ar livre para o desempenho fora de estrada. Estará disponível a partir de em meados deste mês nas cores Verde Recon, Branco Ambiente, Prata Billet, Cinza Antique e Preto Carbon.

Ainda na linha Renegade , a versão Limited 1.8 flex recebe com teto solar panorâmico Command View de série e dois packs de opcionais da Sport agora chegam com redução de preço, oferecido a partir de R$ 119.990. Outra mudança é a cor Verde Recon passa a ser opção para a versão Sport e Night Eagle e o Cinza Antique será oferecido também para as versões 1.8 AT e STD 1.8 AT.

Na versão Sport do Renegade há redução de preços dos packs de opcionais Uconnect (tela de 7″ com ar-condicionado dual zone e sensor traseiro), que cai de R$ 4.000 para R$ 1.000, e do pack Night Eagle (mesmo conteúdo do anterior acrescido do visual all black), que passa de R$5.450 para R$1.500.

No caso do Jeep Compass , as principais novidades ficam por conta das rodas para versão Longitude, nova cor Marrom Arizona de acabamento do interior na Limited e banco elétrico de passageiro na Série S. Além disso, o SUV continua sendo oferecido com ar-condicionado dual zone, bancos em couro, sistema de som premium Beats, além de teto solar panorâmico e elétrico Command View entre os itens disponíveis. Veja abaixo como ficaram os preços da linha 2021.

– Jeep Renegade 1.8 Flex AT6 R$ 69.999

– Jeep Renegade STD 1.8 Flex AT6 R$ 79.990

– Jeep Renegade Sport 1.8 Flex AT6 R$ 94.890

– Jeep Renegade Longitude 1.8 Flex AT6 R$ 109.990

– Jeep Renegade Limited 1.8 Flex AT6 R$ 119.990

– Jeep Renegade Moab 2.0 Diesel AT9 R$ 136.990

– Jeep Renegade Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 146.990

– Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 158.290

– Jeep Compass Sport 2.0 Flex AT6 R$ 126.290

– Jeep Compass Longitude 2.0 Flex AT6 R$ 139.690

– Jeep Compass Limited 2.0 Flex AT6 R$ 159.390

– Jeep Compass Longitude 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 176.990

– Jeep Compass Limited 2.0 Diesel AT9 4X4 R$ 196.690

– Jeep Compass Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4×4 R$ 196.690

– Jeep Compass Série S 2.0 Diesel AT9 4×4 R$ 213.190