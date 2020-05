Jeep Compass ganha novo motor turbo na Europa antes de vir ao Brasil

Divulgação A estética do Jeep Compass apenas adicionou novas opções de rodas e cores para a carroceria, e novidades para os equipamentos no interior

A Jeep inicia as vendas do Compass 2020 com o novo motor 1.3 turbo na Europa. O modelo inaugura a produção do modelo na Itália. Agora, o SUV será oferecido com duas configurações, com 130 cv ou 150 cv. O motor estreou em 2018 no Renegade europeu.

Outra novidade da gama é a versão 4xe, híbrida plug-in, que pode ter 190 cv ou 240 cv, dependendo da configuração do 1.3 turbo. O Jeep Compass híbrido chegará às ruas europeias no segundo semestre. No mercado europeu, também será vendido com um 1.6 a diesel.

Quanto ao novo motor 1.3, que é esperado para ser produzido no Brasil, em Betim (MG), pode ser acoplado a um novo câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas. A transmissão é exclusiva das versões com tração dianteira.

Segundo a marca, a configuração mais simples do Jeep Compass atenderá à parcela de 28% do mercado de SUVs europeu com tração dianteira e câmbio automático. A motorização híbrida, por sua vez, virá ao Brasil importada da Itália, também em 2021, já que a FCA adiou seus lançamentos por causa da pandemia.

O novo Compass manteve o visual já conhecido e igual ao brasileiro. Há apenas novas opções de rodas e cores para a carroceria. Por dentro, o sistema multimídia Uconnetc mantém a tela de 8,4 polegadas, mas ganhou algumas funções novas, como controle do GPS via celular, wi-fi e conexão com o celular.

É possível que o motor 1.3 do Jeep Compass ganhe mais força para o Brasil, já que mesmo a configuração mais potente é inferior aos 166 cv do 2.0 flex, que equipa as versões de entrada. Além de Goiana (PE), o SUV também é produzido em México, China e Índia, além da nova linha italiana.