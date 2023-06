Jeep Commander ganha versão R$ 16 mil mais barata

Divulgação/Jeep Apesar de ser mais em conta, versão Longitude não demonstra isso visualmente

A Stellantis já mostrou que não se importa em ofertar preços competitivos entre suas marcas, e agora, a briga é até entre os próprios modelos da mesma marca.

Com o lançamento da versão Longitude do Commander, o maior SUV da Jeep no Brasil, está mais em conta do que o Jeep Compass Série S , como motor turboflex. Por R$ 229.990 o cliente leva para casa a nova versão do Commander. Para efeito de comparação, o configurador da marca exibe a versão Série S do Compass com o preço de R$ 233.790 , ou seja, R$ 3.800 mais caro .

Para ficar mais barato, o Commander Longitude perdeu alguns itens de auxílio à condução como: aviso de mudança de faixa, comutação automática de faróis e detector de fadiga. Itens de conforto e segurança como carregador de smartphone por indução e o airbag de joelho para o motorista também foram retirados.

Divulgação/Jeep Revestimento interior segue sendo em couro, assim como na versão Limited

A lista de equipamentos segue bastante recheada com o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e central multimídia sensível ao toque de 10,1”, com espelhamento com Apple CarPlay e AndroidAuto sem fio. O veículo conta ainda com portas USB nas três fileiras de assentos, rebatimento automático dos retrovisores e ar-condicionado de duas zonas.

A segurança fica a cargo dos seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), controles de tração e estabilidade e câmera de ré traseira.

Visualmente, a versão Longitude se destaca pela ausência da identificação no porta-malas e também pelas rodas, que apesar de serem de 18 polegadas, perde a pintura preta e o acabamento diamantado da versão Limited. O motor é o já conhecido T270 (1.3 turbo) de 185 cv no etanol e 180 na gasolina e 27,5 kgfm de torque a 1.750 giros, independente do combustível. O câmbio é automático de seis velocidades e a tração é somente dianteira.

Divulgação/Jeep Cores metálicas e perolizadas contarão com teto em cor contrastante

Segundo a Jeep, a versão Longitude traz o mesmo pacote de três anos de garantia e revisões a cada 12 mil quilômetros ou 12 meses. O modelo está disponível nas cores: Preto Carbon (sólida), Prata Billet Bicolor e Cinza Granite (metálicas) e Branco Polar Bicolor (perolizada).

Confira os valores de cada versão do novo Jeep Commander : Jeep Commander Longitude Turbo Flex AT6: R$ 229.990 Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 246.790 Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 273.590 Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 294.590 Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 319.590

Fonte: Carros