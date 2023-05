Jeep anuncia modelos com taxa zero ou bônus de até 27 mil

Divulgação/Jeep O Renegade tem desconto de até R$ 12 mil

A Jeep anunciou que está com condição de taxa zero ou bônus para os três modelos nacionais da marca, Renegade, Compass e Commander . Vale ressaltar que a promoção não inclui a versão 1.3 turbo T270 4X2 do Renegade .

Dessa forma, os interessados poderão contar com bônus ou condição de taxa 0% a.m. para toda linha de carros produzidos no Brasil. O cliente poderá escolher entre a taxa zero no financiamento ou aproveitar os bônus para cada modelo.

Tomando como exemplo o modelo Commander , são R$ 27 mil de bônus em todas as versões diesel (Limited e Overland). Assim, a versão Limited que custava R$ 294.590 cai para R$ 267.590 e a variante Overland passa a ser vendida por 287.631 .

Divulgação O Commander traz motor 2.0 turbodiesel TD380 que rende 170 cv de potência e 38,7 kgfm de torque

Essas configurações contam com motor 2.0 turbodiesel TD380 que rende 170 cv de potência e 38,7 kgfm de torque . O câmbio é automático de 9 velocidades e a tração é do tipo 4×4, com seletor de modo de terreno e controle de descida.

Já o Compass Longitude T270 traz a mesma condição com R$ 12 mil de bônus. De R$ 198.690, passou a custar R$ 186.690 . Nesse modelo, o motor é o 1.3 turbo que desenvolve 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque associado a uma caixa de transmissão automática de 6 marchas e tração apenas dianteira.

De acordo com a marca, a promoção acontece até 31 de maio . Para mais informações acesse o site da montadora .

Fonte: Carros