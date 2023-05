Jean marca novamente e impulsiona a Seleção Brasileira Sub-20 rumo à vitória

O zagueiro Jean brilhou mais uma vez com a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 ao marcar o primeiro gol na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Nigéria, no sábado (27).

O confronto aconteceu no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata, e foi marcado por uma atuação inspiradora do jovem zagueiro. Jean já acumula dois gols com a camisa da Seleção. Seu primeiro gol foi na goleada por 6 a 0 sobre a República Dominicana.

Após o jogo contra a Nigéria, Jean expressou sua felicidade com o feito alcançado

“Estou muito feliz pelo meu segundo gol. Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje, a qualidade do tempo deles. Viemos para a guerra e não podíamos tirar o pé. Nosso objetivo é um só: ser campeão. Então, vamos forte”, enfatizou.

