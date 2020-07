Jean Gorinchteyn é o novo secretário de saúde de SP

TV Rio Sul / Reprodução Cacique Domingos Venite

Morreu com Covid-19 , na madruga desta terça-feira (21), o cacique de uma aldeia indígena de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Domingos Venite, de 68 anos, era líder da tribo guarani Sapukai , a maior do Estado.

O cacique estava internado no Centro de Referência para Tratamento de Covid-19 desde o dia 26 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde orientou a tribo a não realizar o ritual de falecimento, seguindo as normas da Anvisa para a pandemia . O corpo será sepultado no cemitério da aldeia, respeitando as normas estabelecidas.

Segundo o governo municipal, 88 indígenas da tribo estão infectados pelo novo coronavírus . Para respaldo, eles estão sendo acompanhados por uma equipe médica que atua em na Unidade de Saúde da Família da aldeia.

Em nota, a prefeitura de Angra dos Reis lamentou a morte do cacique e disse que ele recebeu todos os cuidados necessários para o tratamento da Covid-19 . As informações são do G1 .