JBS oferece 160 vagas de emprego para recém-formados

Divulgação/JBS Selecionados farão parte do Programa de Talentos da Seara, subsidiária da JBS

A JBS abriu 160 vagas de emprego para recém-formados em unidades do frigorífico Seara. Os selecionados farão parte do Programa de Talentos da empresa, com possibilidade de plano de carreira.

Há oportunidades nas áreas de agropecuária, manutenção, produção e qualidade. Os candidatos devem ter completado o ensino superior entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020 nos cursos de administração, engenharia, veterinária, zootecnia e medicina.

As vagas estão disponíveis para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Distrito Federal.

O frigorífico informou que as inscrições podem ser feitas até 19 de março no site de vagas da Seara.