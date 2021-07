Jayme Monjardim se emociona com venda de casa da mãe para prefeitura

Reprodução Jayme Monjardim se emociona por venda da casa da mãe





A casa de Maysa em Maricá agora é patrimônio da cidade e em breve irá virar um museu e uma casa de cultura dedicados a cantora. Jayme Monjardim vendeu a propriedade de frente para o mar para a prefeitura municipal e se emocionou ao falar do negócio.

“Mãe, hoje, vou entregar a energia de Maricá para todos. Nós dois seguiremos juntos em nossa jornada de entender, compreender e decifrar os códigos dessa nossa vida aqui na terra e você aí me ajudando a entender a essência da vida e das pessoas. Hoje todos poderão te conhecer melhor, te sentir e compartilhar com tua história, novas sensações e sentimentos. Maricá agora e de todos os amantes de Maysa e da música e da vida”, escreveu.





Segundo o site Maricá Notícias, a casa, construída em estilo grego custou aos cofres do município R$ 3,2 milhões. De acordo com a prefeitura, o valor não se refere apenas à compra do imóvel em função de suas características como dimensões e localização do terreno, mas inclui também o valor histórico agregado, discutido com as famílias, e parte de um acervo com cartas manuscritas, letras de músicas escritas em guardanapo, fotos, pinturas, músicas que não foram gravadas, pintura de quadros, publicações de jornais da época, entre outros objetos.