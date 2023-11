Javier Milei e Alberto Fernández dão início à transição de governo

Divulgação Primeira foto de Alberto Fernández e Javier Milei

O presidente argentino Alberto Fernández recebeu nesta terça-feira (21) o presidente eleito Javier Milei para dar início à transição de governo na Argentina. Milei toma posse oficialmente no dia 10 de dezembro.

Os dois se reuniram na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente argentino, depois de uma frustrada tentativa dos dois se reunirem nesta segunda-feira (20). A conversa durou mais de duas horas.

De acordo com o jornal argentino Clarín, fontes disseram que o encontro foi “institucional” e “respeitoso”. Além de Fernández e Milei, estavam a porta-voz Gabriela Cerruti, o secretário da Presidência, Julio Vitobello, e o vice-chefe de Casa Civil, Juan Manuel Olmos, além de Nicolás Posse, futuro Chefe de Gabinete de Milei.

Contrariando especulações, o ministro da Economia e ex-candidato à presidência, Sergio Massa, continuará no cargo até o fim do mandato de Fernández. Massa montou uma mesa de transição com funcionários da pasta para coordenar o trabalho junto a equipes do partido de Milei, La Libertad Avanza.

Massa colocou à disposição de Fernández o secretário de Política Econômica, o chefe do Gabinete de Economia, o secretário do Tesouro e o chefe do Banco Central. Ainda nãos e sabe quais definições econômicas serão adotadas durante a transição do governo.

Nesta segunda-feira, a reunião entre Fernández e Milei para dar início à transição não aconteceu após um desentendimento. Segundo o Clarín, o principal motivo do impasse foi a localização do encontro: Fernández sugeriu a Quinta de Olivos, enquanto Milei queria “algo mais institucional” na Casa Rosada, com a presença de assessores de ambos os lados.

Fonte: Internacional