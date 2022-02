Marcelo de Assis Jason Mraz faz show online para o lançamento de “Lalalalovesongs”

Para comemorar o lançamento da coletânea de suas icônicas músicas românticas e o Valentine’s Day , o cantor Jason Mraz fará um evento virtual online, transmitido pelos seus canais no YouTube e Facebook , simultaneamente, no qual irá interpretar parte do setlist de sua nova coletânea Lalalalovesongs. A mesma apresentação será exibida nesta sexta-feira (11), às 9h00, ambos horários de Brasília . As informações são da Warner Music.

Lalalalovesongs conta com diversas músicas românticas de grande sucesso na carreira de Jason Mraz, que incluem: I’m Yours, I Won’t Give Up Have It All e o dueto vencedor do Grammy, Lucky, além de vários outros hits.

Além disso tudo, o álbum contará com uma faixa inédita , que já é favorita dos fãs nos shows mas que ainda não foi anunciada. Qual será? Talvez o mistério seja resolvido durante as transmissões.

Confira o tracklist completo de Lalalalovesongs:

Leia Também

1. I’m Yours 2. Lucky – Jason Mraz & Colbie Caillat 3. I Won’t Give Up 4. You and I Both 5. The Woman I Love 6. Let’s See What The Night Can Do 7. Have It All 8. Love Someone 9. Sleeping to Dream 10. I’m Coming Over 11. A Beautiful Mess 12. Bonus Track (digital only)