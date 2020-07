Jarlles Gois, do “De Férias com o Ex”, diz que não troca nudes na web

Sério candidato ao título de protagonista da sexta edição do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, Jarlles Gois jogou um balde de água fria em quem havia se empolgado com a possibilidade de tê-lo visto em supostos nudes vazados.

Divulgação/Instagram/Reprodução Jarlles Gois do “De Férias com o Ex”, usa Twitter para dizer que não troca nudes na web





O advogado e chef de cozinha potiguar usou seu perfil no Twitter para pontuar algumas coisas. “Não troco nudes”, “compartilhar nudes é crime previsto no Código Penal”, “nunca disse o tamanho do meu órgão genital, até porque nunca medi. Foi Camillinha que falou em uma live, apenas isso”, ressaltou o bonitão, relembrando uma brincadeira feita pela colega de elenco Camilla Costa.

No entanto, alguns seguidores não engoliram muito bem a explicação e fizeram questão de rebater a versão dada por ele, com frases do tipo: “Para de mentira. Você falou em uma live com o influenciador digital Lucas Lobo que manda nudes. Vai dizer que eu sou louco?”, questionou o primeiro.

O segundo não perdoou e ainda ironizou: “E a gente acredita em Papai Noel, né? Que mal tem admitir, hein? Mas que é crime expor sem autorização, isso é”. Já o terceiro completou: “O pior é que no vídeo batem as tatuagens que você tem no ombro”.





Pelo visto, o comunicado rendeu. É que, em outro post, ele lançou uma pergunta. “Vocês já sentiram o prazer de bloquear haters? É libertador, a gente não desgasta a nossa energia com essas pessoas mal amadas, e o ódio gratuito delas fica com elas, uma ótima terapia”, desabafou Jarlles, minutos antes de publicar emojis de beijos.