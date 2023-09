Japonês fictossexual luta pelo direito de se apaixonar por personagem

Após virar motivo de piada, japonês casado com personagem virtual cria associação para combater preconceito contra fictossexuais

Você já se apaixonou por um personagem que não existe no mundo real? O japonês Akihiko Kondo, de 40 anos, sim, e, atualmente, luta para que os fictossexuais — quem têm atração sexual por personagens fictícios — tenham os mesmos direitos de outros cidadãos.

O funcionário público é casado desde 2018 com uma cantora virtual chamada Hatsune Miku, que foi criada pela empresa Crypton Future Media. Akihiko afirmou ao G1 que a personagem — que conta com uma boneca em tamanho real com sua versão física — a apoiou no pior momento da vida.

Após virar motivo de piada no trabalho e precisar lidar com muitos julgamentos, em 2023 ele criou a Associação dos Fictossexuais com o objetivo de reunir cada vez mais pessoas com esse tipo de atração para lutar contra o preconceito.

“Eu nunca tive uma namorada, mas tive vários relacionamentos com personagens de animes e jogos de computador”, afirmou à publicação.

Apesar de não ter conseguido fazer o registro legal do matrimônio, uma vez que a lei japonesa não aceita oficialmente esse tipo de enlace, Kondo tem um certificado de casamento alternativo que aceita documentos de relações não convencionais.