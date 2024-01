Japão tem terremoto de magnitude 7,6 e emite alerta para tsunami

Reprodução: Redes Sociais Terremoto no Japão nesta segunda-feira (1º)

Nesta segunda-feira (1º), o Japão emitiu um alerta para risco de um “grande tsunami” que pode atingir a costa oeste do país após o local passar por diversos terremotos. As autoridades estimam que ondas de 5 metros atinjam a região.

O maior terremoto teve magnitude de 7,6, segundo o serviço meteorológico japonês. A cidade de Anamizu, na costa oeste japonesa, foi o epicentro do abalo sísmico.

O tremor aconteceu por volta das 16h10 do horário local (4h10, em Brasília). Segundo a TV japonesa NHK, ondas de 1,20 metro foram documentadas em Wajima, cidade próxima ao epicentro do abalo.

Além do Japão, a Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também emitiram alertas para tsunami.

Esta é o primeiro grande aviso de tsunami desde Fukushima, quando a cidade ficou inundada em 11 de março de 2011, após uma sequência de terremotos e tsunami atingirem a costa leste do Japão. Na tragédia, ondas de 15 metros atingiram a região e 20 mil pessoas morreram.

A Agência Meteorológica do Japão orientou que os cidadãos se abriguem até que o alerta seja cessado. Ademais, o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, afirmou que não há danos nas usinas nucleares e nem risco de vazamento de radioatividade. No entanto, o governo alertou para possíveis novos tremores.





Tsunami em outros países

Com o abalo no Japão, a Coreia do Sul emitiu um alerta para a costa leste do país, que pode se deparar com um aumento do nível do mar.

Ainda, o Serviço Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para a costa da Coreia do Norte e a costa da Rússia, com a possibilidade das ondas chegarem até 1 metro.

As autoridades da cidade portuária de Vladivostok, na região de Primorsk, alertaram a população pedindo que os navegantes dessas águas deveriam “retornar urgentemente à costa”.

Veja vídeos do momento do terremoto:

Veja vídeos do momento do terremoto:

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024





