Japão proíbe compra de carne após caso de gripe aviária em ave doméstica no ES

O Japão decidiu suspender a compra de carne de frango do Espírito Santo, depois da ocorrência de um caso de gripe aviária em ave de subsistência, ou seja, doméstica. O registro foi feito no município de Serra (ES), segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), nesta quarta-feira (28).

A entidade que representa a indústria de carne de aves e suínos destacou que a decisão do Japão “não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial”.

“Cabe lembrar que a avicultura industrial do Brasil segue sem qualquer registro da enfermidade”, ressaltou a ABPA. Além disso, a decisão foi tomada mesmo o Japão não importando produtos de aves do Espírito Santo, argumentou a entidade.

O estado representa 0,19% do total exportado pelo Brasil, de acordo com dados de 2022.

ABPA diz que não há risco de transmissão da doença por meio do consumo de produtos

“De qualquer forma, independentemente ao fato registrado, a ABPA lembra que não há qualquer risco de transmissão da enfermidade por meio do consumo de produtos, informação que é respaldada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), OMSA e todos os órgãos internacionais de saúde humana e animal”, reiterou a associação.

O Ministério da Agricultura informou que o país contava com 50 focos de gripe aviária detectados em aves silvestres, nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, desde a entrada do vírus no Brasil, em dia 15 de maio.

Mesmo assim, o Brasil continua em registro da doença na avicultura comercial.