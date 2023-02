Janja é homenageada com a Medalha Tiradentes na Alerj

Ricardo Stuckert Janja ganha Medalha Tiradentes na Alerj

Janja da Silva , primeira-dama do Brasil, recebeu a Medalha Tiradentes , uma das maiores honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A cerimônia foi feita nesta semana e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado estadual Giovani Ratinho (SDD-RJ) foi quem sugeriu a homenagem. A alegação é que Janja realizou um trabalho importante como socióloga. “Janja tem uma história de luta e militância pelo nosso país. Agora como primeira-dama tem um papel fundamental ao lado do presidente Lula na reconstrução do nosso Brasil. O estado do Rio precisava dar esse reconhecimento”, disse o parlamentar.

A primeira-dama recebeu a honraria durante a inauguração do Complexo de Saúde Pública da América Latina.

O petista também participou de encontros com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Nísio Trindade, ministra da Saúde.

Lula e Janja se mudaram para o Palácio da Alvorada

Depois da passagem pelo Rio, ele voltou para Brasília e se mudou para o Palácio da Alvorada, onde também vão morar Resistência e Paris, duas cachorras do casal. Desde que foi eleito, Lula estava morando em um hotel localizado na região central da capital federal.

A primeira visita do chefe do Executivo Federal e da primeira-dama à residência oficial foi no dia 3 de janeiro. Na ocasião, a avaliação feita era de qua o local precisaria passar por reformas para consertar janelas quebradas, sofás ragados e também infiltrações.

No dia 12 de janeiro, o presidente da República chegou a se queixar de que não havia sofá na parte de cima do Palácio.

“Acontece que, quando você entra no palácio, está tudo desarrumado. A sala que tinha sofá, já não tem mais. O quarto, que tinha cama, já não tinha mais cama. Eu não sei o é que fizeram, não sei por que fizeram. Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então, a gente está fazendo uma reparação, porque aquilo é patrimônio público, tem de ser cuidado”, pontuou.

