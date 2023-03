Janja diz que sofre com mais ameaças do que o presidente Lula

Reprodução: TV Senado – 08/03/2023 Janja recebe o diploma Bertha Lutz do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (8) que sofre mais com mentiras e ameças do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A esposa do petista fez a declaração durante a cerimônia no Senado para receber o diploma Bertha Lutz.

“Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes sociais. Até mais que o presidente da República”, disse Janja no Senado.

“Sei que muitas de vocês também passam por isso, pela mesma e terrível experiência de ver seu nome, seu corpo e sua vida exposta de uma forma mentirosa. Por isso, é muito importante o aumento da representação feminina, principalmente no Congresso, para que mais mulheres estejam aqui neste lugar e construamos juntas o caminho de um Brasil mais solitário e fraterno”, acrescentou a primeira-dama.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e Janja receberam a premiação que agracia mulheres e homens que contribuem na defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil.

“Sendo a participação feminina um pressuposto para a pacificação da sociedade, é necessário termos mais mulheres influenciando o processo de tomada de decisões. É necessário assegurar o feminismo no debate político”, declarou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Mulheres na política

A participação feminina na política ainda é minoria . Nos poderes Executivo e Legislativo houve um pequeno crescimento após as eleições de 2022, mas apenas 11 dos 37 ministérios são chefiados por mulheres .

Na Câmara dos Deputados, o número de mulheres eleitas aumentou de 77 para 91 neste ano, correspondendo a 18% do total de 513 cadeiras na Casa. No Senado, há 15 senadoras, que representam 19% do total de 81 cadeiras.

No Supremo Tribunal Federal, a situação não é diferente. Dos 11 ministros, apenas duas são mulheres. Rosa Weber, atual presidente do STF e Cármen Lúcia, que está na Corte há 17 anos.

