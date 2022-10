Janja diz que bocejou para Bolsonaro no debate: ‘papinho de dar sono’

Reprodução Rosângela Silva, mais conhecida como Janja,

A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja , admitiu que bocejou no debate da TV Band , nesse domingo (16) , quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre os governos ditatoriais de países governados por líderes de esquerda na América Latina.

“Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do Inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é ‘pintar um clima’ com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime”, escreveu Janja no Twitter na manhã desta segunda-feira, alfinetando Bolsonaro sobre a última polêmica do presidente.

No fim de semana, Bolsonaro chamou atenção após ter viralizado uma entrevista em que ele diz que “pintou um clima” com uma adolescente venezuelana durante um passeio de moto no ano passado.

A campanha de Lula já esperava que Bolsonaro citasse a situação vivida por Venezuela e Nicarágua como forma de ataque. Lula devolveu a provocação chamando Bolsonaro de “pequeno ditadorzinho”:

“Quem defende a democracia e liberdade sou eu, muito mais que ele que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte”, disse Lula.

