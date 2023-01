Reprodução Janja aposta em conjunto de seda para a posse de Lula

O look de Janja para a posse de Lula foi revelado neste domingo (1). Ao aparecer ao lado do marido, ela esbanjou estilo com um conjunto de seda.

As peças são assinadas por Helô Rocha em parceria com as bordadeiras de Timbaúba e com tingimento natural.

O modelo é composto por um blazer acinturado e com cauda leve, um colete e calça pantalona de cintura alta.

Dentro do blazer foi bordado o nome da primeira-dama com a data do evento de posse.

Vale lembrar que a parceria entre Janja e Helô Rocha não é de hoje. A estilista ficou responsável pelo vestido de casamento entre a socióloga e o presidente da República.

a janja servindo elegância, eu amo uma primeira dama fina pic.twitter.com/4TqDaeFcM1 — cris dias (@crisayonara) January 1, 2023

A seda do conjunto de Janja é vintage, de reaproveitamento, tingido com caju. Tem o nome dela e a data de hoje bordados. Que delicadeza! pic.twitter.com/gj512ZIRlI — Richarlison do Vila (@soupalomabrito) January 1, 2023





Fonte: IG Mulher