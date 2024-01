Foto: Reprodução Janeiro branco: conscientização de saúde mental para promover o bem-estar de todos

O “Janeiro Branco” é o mês dedicado à saúde mental e ganha destaque não apenas como uma época boa para a procura de tratamentos, mas também para a conscientização e promoção do bem-estar geral. Diante do aumento do número de pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão mundo afora, é imprescindível olhar para a saúde mental com mais atenção!

Os especialistas da psicologia apontam que a saúde mental é tão importante quanto o bem-estar físico , e que é necessário dar tanta atenção para um, quanto para o outro a fim de conseguir uma vida balanceada e saudável.

Janeiro Branco, uma oportunidade para promover o bem-estar de todos

O primeiro mês do ano chega como uma oportunidade perfeita para que todos possam olhar para dentro e focar no seu bem-estar mental! O psicólogo Romanni Souza, que é especialista em Neurociência, oferece um insight e propõe uma nova abordagem sobre a saúde mental.

O especialista afirma: “O cuidado com a saúde mental, não deve ser encarado apenas como um período de tratamento, mas como uma oportunidade para promover a saúde mental de todos, independentemente de diagnósticos específicos. É de suma importância desenvolver hábitos saudáveis, investir no autoconhecimento e cultivar o bem-estar como pilares fundamentais para uma vida plena”.

O cuidado com a saúde mental não está apenas ligado à diagnósticos de doenças

Romanni afirma que os cuidados com a saúde psíquica não devem estar ligados apenas à diagnósticos como ansiedade e depressão, e que esse processo começa desde o autoconhecimento a fim de obter uma vida melhor. “Não se deve associar o cuidado mental apenas à prevenção de doenças, mas sim à melhoria da qualidade de vida como um todo. Assim como frequentar uma academia não se resume à prevenção de enfermidades, cuidar da saúde mental deve ser encarado como um investimento contínuo na busca pela excelência como ser humano”, pontua o profissional.

Ainda de acordo com o profissional, o “Janeiro Branco” é um movimento que traz a oportunidade perfeita para pensar em estratégias e medidas integradas que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma geral, integrando cuidados com o físico, a mente e incentivando o autoconhecimento.

Confira o vídeo produzido pelo canal “Neurologia e Psiquiatria” e saiba da importância do “Janeiro Branco” e do cuidado com a saúde mental:

Fonte: Mulher