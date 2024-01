Divulgação Janeiro Branco alerta sobre questões da saúde mental e emocional

Um ano novo representa renovação! Com esse intuito, janeiro é o mês dedicado à conscientização para os cuidados com a saúde mental para estimular a compreensão de que, igual ao físico, a mente também precisa de cuidados especiais. Após a pandemia, as condições de vida das pessoas produziram uma ampliação nesse cuidado, e os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstram que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, sendo cerca de 9,3% da população.

A coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Raquel Correa da Silva, apresenta uma reflexão sobre o tema e benefícios do cuidado. “A ideia principal é mostrar que todo mundo tem direito de cuidar do seu bem-estar emocional e psicológico. Em um contexto mais profundo, essa busca representa uma jornada intrínseca em direção ao autoconhecimento, visando harmonizar as complexidades das emoções internas e explorar, de maneira consciente, os limites pessoais”, pontua.

A campanha alerta para a importância de começar esse novo ciclo de forma mais saudável e tranquila. Cuidar das emoções deve ser o primeiro objetivo para o ano que se inicia, já que todas as outras conquistas dependem dessa estabilidade, que é a chave para alcançar uma vida plena e cheia de realizações.

“Quando um indivíduo se encontra imerso nesse estágio de desinteresse generalizado ou atravessa uma fase de intenso estresse, é plausível que esteja experimentando um estado de esgotamento psicológico. Nesse contexto, o desequilíbrio repercute não apenas em como sentimos as emoções, mas também na nossa percepção do mundo circundante, tornando-se um fator contribuinte para o surgimento de transtornos”.

Raquel destaca os principais impactos:

Apresentar mudanças e alterações de humor, que poderão trazer prejuízo nos relacionamentos;

Perceber a mente confusa e/ou ter e esquecimentos de tarefas rotineiras;

Sentir a sensação de medo, angústia em grande amplitude, sem conseguir controle;

Sentir que não tem energia e condições para dar continuidade às atividades de vida diária;

Sentir que não tem esperanças positivas para o futuro;

Sentir dores no corpo, perder o apetite ou comer sem controle para compensar as frustrações do cotidiano;

Beber e/ou fumar de forma exagerada, ou fazer uso de substâncias como tentativa de buscar saídas que na verdade são destrutivas para as pessoas.

Sendo assim, confira 5 dicas da especialista para cuidar da sua saúde mental e emocional e ter um ano de 2024 positivo:

Praticar atividades que contribuam para a integração mente e corpo como a meditação, atividades físicas ou artísticas;

Buscar manter o autocuidado e preservar a saúde, sempre buscando a ajuda de um profissional quando não se sentir bem;

Manter o equilíbrio na organização da rotina entre as responsabilidades do cotidiano e atividades de lazer;

Reservar um momento para realizar atividades de interação com as pessoas e também realizar algo que gosta: assistir um bom filme, uma caminhada, passeio em família, a leitura de um livro, entre outros;

Procurar alimentar-se de forma saudável, lembrando que momentos de refeição não podem ser usados como forma de compensação das frustrações;

