James Talarico está sofrendo com o significado de seu sobrenome no Brasil

A influenciadora deixou redes sociais em chamas ao exibir resultado de bronzeamento artificial

Chega a ser redundância chamar Geisy Arruda de ousada. A musa não poupa os fãs e sempre compartilha um registro mais provocante do que o outro nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (11), a influenciadora voltou a colorir as fantasias de seus seguidores ao posar com pouca (ou seria nenhuma?) roupa. Em clique no Instagram, ela deu uma abaixadinha estratégica no biquíni de fita isolante para exibir suas marquinhas, resultado de uma sessão de bronzeamento artificial.

“A marca que deixa marcas!”, escreveu ela na legenda da foto. Enquanto isso, os comentários da publicação pegava fogo: “gostosa”, “maravilhosa” e “te venero” foram alguns dos comentários saidinhos de seus admiradores.

Recentemente, Geisy Arruda chamou mais uma vez atenção das redes sociais com um clique para lá de provocante. A digital influencer surgiu em seu perfil no Instagram com uma fantasia sexual de “diabinha”, em comemoração ao Halloween, que aconteceu no último dia 31.

Ela exibiu o corpo escultural em um micro-maiô que contava com um decote poderoso.