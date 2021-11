Marcelo de Assis James Blunt revisita seus grandes sucessos em “The Starts Beneath My Feet (2004-2021)

O artista britânico James Blunt lança nesta sexta-feira (19) a coletânea The Stars Beneath My Feet (2004-2021) onde o artista revisita seus grandes sucessos. O álbum já está disponível nas platformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

O álbum surge em um momento de grande destaque para James Blunt, que ganhou espaço nas redes sociais e imprensa depois de publicar um vídeo no TikTok brincado com a faixa nacional Coração Cachorro.

Além da nova compilação, o cantor anuncia, também, as datas de sua megaturnê para 2022, onde o artista celebrará seus grandes sucessos construídos ao longo de 17 anos .

James Blunt já vendeu mais de 23 milhões de discos em todo o mundo e alcançou o estrelato com o megahit You’re Beautiful , que lhe rendeu dois BRIT Awards , dois Ivor Novello , bem como cinco indicações ao Grammy Awards.

The Stars Beneath My Feet também incluirá quatro novas canções: Love Under Pressure, Unstoppable, Adrenaline e I Came For Love.

Ouça o álbum: