Jakelyne Oliveira estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week

Divulgação Jakelyne Oliveira faz sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week

A modelo Jakelyne Oliveira desfilará na 55° edição do São Paulo Fashion Week, para a marca Led, do estilista Célio Dias. Vencedora do Miss Brasil 2013, Jakelyne possui uma carreira sólida e de destaque na indústria da moda, e estará pela primeira vez brilhando nas passarelas do SPFW, mostrando sua beleza singular, aliada à sua versatilidade e talento.

Além de sua carreira na moda, a modelo e também atriz, se destaca no mundo do entretenimento. Atualmente, está no ar na série “Reis”, produzida pela Record TV. Sua presença na televisão ampliou ainda mais seu alcance e popularidade, solidificando sua posição como uma artista multifacetada.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de desfilar pela primeira vez nas passarelas do SPFW. Ter a chance de participar desse evento é incrível, uma conquista pessoal e profissional se tornando realidade. Estou sentindo uma mistura de emoções dentro de mim, empolgada, nervosa mas principalmente, muito grata por esse momento. Desde pequena admiro o mundo da moda, e ver os desfiles sempre despertou em mim uma grande admiração por esse universo. Estar agora presente, é uma oportunidade de expressar a minha paixão pela moda”.

A marca Led possui um estilo cosmopolita, elegante e universal. Trazendo uma mistura de formas tradicionais, mas ao mesmo tempo modernas, entregando peças de design sem gênero definido.

